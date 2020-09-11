氣象局針對10縣市發布大雨特報。(氣象局)

中央氣象局今（11日）13時10分針對「10縣市」發布大雨特報，受午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，嘉義至高雄、宜蘭地區及新北、桃園、南投、雲林、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：新北市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨。氣象局針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

另氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今中午前後台北市地區為黃色燈號。請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

(中時新聞網)