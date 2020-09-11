盧秀燕：明年再籌編1億配合款 加快校園安裝冷氣速度 13:532020/09/11 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕說，為加快作業進度，市府明年再籌編1億元配合款，加快校園安裝冷氣速度。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕11日表示，她上任至今共編列1億5000萬元預算，改善1100班冷氣設備，雖然明年起，教育部將接管負責全國各學校的冷氣安裝作業，但為加快作業進度，市府明年再籌編1億元配合款，加快校園安裝冷氣速度。 此外，針對今年疫苗注射疫情期間，盧秀燕說，去年因為疫苗不足，孩子們在校園施打，但是教職員工要到各個醫院施打，造成施打時間不一致，校園防護力受影響，老師們也舟車勞頓，今年台中市府採購數以萬計疫苗，讓教職員工與學童在校園一起施打流感疫苗增加防護力。 (中時 ) #校園 #疫苗 #冷氣 #盧秀燕 #安裝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日立冷氣 秀創新空調三大科技 04:102020/09/09 投資理財 雅茗-KY營收回溫 前進大馬展店 16:362020/09/09 財經 高屏空汙紅色警示 去年歸零 04:102020/09/11 生活新聞 13年難題解鎖！盧市府打通大智路今啟用 14:392020/09/10 區域情報-台中 玖壹壹新歌邀吳宗憲搖起來 04:102020/09/10 娛樂新聞 為中市戒菸代言 SANDY爆吳宗憲該戒菸了 12:502020/09/09 娛樂 「保全李宗瑞」19歲嫩妻與2友人遭羈押 4少女恐受害 12:102020/09/11 社會 流浪毛孩的新家 花蓮縣狗貓躍動園區近八成完工 19:142020/09/09 生活 大智路通車了！盧秀燕獻花感謝城市英雄 14:252020/09/10 政治 公告地價降2成 9成市民受惠 04:102020/09/09 地方新聞 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 生活 直播》新增境外2罕見病例 一為菲籍孕婦一台男兩度確診 - 生活 國小兒偷存錢牽媽媽去「神祕地」 她一看淚崩：沒白養你 - 生活 午後雨彈開炸 全台10縣市大雨特報 - 生活 嘉義市安心旅遊再補助1500萬元 先搶先贏用完截止 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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