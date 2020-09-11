台中市長盧秀燕11日表示，她上任至今共編列1億5000萬元預算，改善1100班冷氣設備，雖然明年起，教育部將接管負責全國各學校的冷氣安裝作業，但為加快作業進度，市府明年再籌編1億元配合款，加快校園安裝冷氣速度。

此外，針對今年疫苗注射疫情期間，盧秀燕說，去年因為疫苗不足，孩子們在校園施打，但是教職員工要到各個醫院施打，造成施打時間不一致，校園防護力受影響，老師們也舟車勞頓，今年台中市府採購數以萬計疫苗，讓教職員工與學童在校園一起施打流感疫苗增加防護力。

(中時 )