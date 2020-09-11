樂天桃猿與中信兄弟昨日之戰出現爭議判決，6局下半陳俊秀跑回本壘主審判定出局，樂天桃猿提出挑戰，技術委員裁定兄弟捕手陳家駒阻擋，改判得分，最後猿隊1分之差勝利，賽後聯盟賽務部拒絕說明原因，網路上球迷罵翻，今日聯盟臨時決定對此裁定說明。

原本聯盟賽後表示要下周一統一開會說明，不過昨日事件是重大爭議，因此臨時召開說明會，中職秘書長放出昨日影片後，截圖解釋，「陳家駒接球位置是高的，第一時間膝蓋往下準備阻擋，左腳下壓時已經封壘，導致跑壘員可能得分狀況消失，接到球腳直接下壓，為何左腳要先下去？這是重點。」

馮勝賢強調輔助判決是正確的，且還自行用動作解釋當下情況，「當下有機會得分而試圖封壘，聯盟採用規章3.25(C)捕手規範封壘規則來做判決依據，這個判決有照程序走，沒有誤判的空間，有檢視過依照條例做判斷，審判小組經檢視後是合理的，輔助判決沒問題。」

中職會長吳志揚表示，即使是輔助判決也有可能會錯誤，當然針對審判委員也會有檢討，「針對輔助判決若是正確的，希望與大家更清楚解釋規章，若輔助判決是錯的，聯盟會正式道歉，並做相關懲處。」

聯盟截圖轉播畫面說明，認為捕手陳家駒左腳試圖封壘而違規。（鄧心瑜攝）

(中時 )