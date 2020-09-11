霍英東家族第三代長孫霍啟剛被封為「豪門清流」、「好感度最高富三代」，2012年他與大陸跳水皇后郭晶晶結婚，育有2女1子，昨他出席活動，被問到是否有意再添一胎，集滿「雙好」？霍啟剛沒站在自己立場回答，反幫妻子著想說：「沒有（打算），太太已經很忙了！」

澳門賭王何鴻燊先前過世，霍啟剛後來在網上發文，自掀其實是何鴻燊促成他和郭晶晶婚姻的小故事，回憶2004年大陸金牌運動員造訪香港，何鴻燊邀他們現身澳門，霍啟剛便在船上認識郭晶晶，兩人當時第一次交談，結下緣分，「回想起來他亦算是我和晶晶的『媒人』」。

霍啟剛和郭晶晶分別在2013年、2017年生下生下一子一女，前年郭晶晶傳出懷孕，當下霍啟剛沒證實，去年才承認在2019年1月1日生下第三胎，二度迎來千金，傳聞當年霍啟剛生大兒子，便請爸爸霍震霆幫忙取名，大兒子叫「中曦」，寓意中庸陽光健康，二女兒「中妍」，指的是中庸美麗，最小的女兒叫「中怡」，便是期許中庸快樂。

據港媒報導，霍啟剛昨和劉浩龍等人出席線上音樂會記者會，他透露疫情期間3個孩子都在家裡遠端上課，最辛苦的是老婆郭晶晶，比誰都希望孩子們正常回學校上課，有人問他有沒有趁這段期間努力拚第4胎？他直言太太已經很忙，沒想這些，體貼吐露對郭晶晶的心疼。

(中時新聞網)