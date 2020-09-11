香港普及社區檢測計畫踏入第11日，截至早上8點半，計畫累計有約153萬人接受採樣，有131.3萬人透過網路預約系統登記檢測。香港公務員事務局局長聶德權對數字感到可喜，認為參與人數越多，則更有效可控制及結束疫情。

聶德權在一個電台節目上表示，普及社區檢測計畫旨在「願檢盡檢」，當局並無對參與人數設下目標。他指出，昨日有10.4萬人採樣，當中有53％無預約，但整體運作暢順，市民對計畫的反應有所轉變，而個別地區仍對檢測有一定需求，故明起仍有57個檢測中心開放。

聶德權強調，日後會繼續為高危群組進行檢測，認為若能找出可能患者，則能避免病毒擴散，令關閉場所等限制措施不會太強。他又指，截至早上8時，有273宗個人資料被人用作登記，當中有151宗疑涉盜用他人資料，已轉交警方跟進。

此外，港媒消息指出，香港今日新增13宗確診，連續兩日雙位數。昨日則有12宗新增個案，7宗是輸入個案，3宗家庭相關個案，2宗源頭不明個案，是由全民檢測找出。

(中時 )