空勤直升機今天清晨從駐地花蓮機場出發，將遺體載回德興棒球場。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

一支能高安東軍縱走5人登山隊，昨天經過花蓮、南投交界處海拔超過3000公尺的卡賀爾山北側約600公尺處，51歲高姓高山協作員提早出發，卻在半途疑因滑倒遭背帶勒脖休克，同行山友發現時高已無生命跡象。直升機今早已經遺體吊掛帶回山下。檢方初步相驗無明顯愛傷，將解剖釐清死因。

51歲高姓男子，是花蓮卓溪鄉布農族人，陸軍士官退伍後從事高山協作員協助登山客嚮導、器材揹負等工作已20幾年，也曾多次協助救難，家屬聽聞惡耗，無法置信登山老手，怎麼會發生意外。

據山友表示，人稱「士官長」的高某，在山友圈人緣相當好，昨天出發前還在臉書發文「前進卡賀爾山（牛魔角）上能高主峰再占領大陸池！」未料不久即傳意外。許多山友也不敢置信，認為高山協作員經驗十分豐富，就算不小心滑倒，也不太可能讓背帶套住脖子，意外實在太離奇。

花蓮縣消防局10日獲報後，申請空勤總隊直升機進行吊掛工作，因山區滿是雲霧而折返。花蓮、南投2地也都各派出搜救人員徒步上山，原本預定最快今天中午能抵達，因今天氣候允許，直升機今清晨再次出動，將遺體載回德興棒球場，交由消防隊處理，送市立殯儀館安置。

花蓮地檢署表示，檢察官已於第一時間偕同法醫前往相驗，死者外觀無明顯重大外傷。本案已排定解剖鑑定，且待調查現場跡證及在場人員，以釐清死亡原因。

(中時 )