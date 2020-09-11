台南歷史名人蘇俊雄故居掛牌，六甲旅北鄉親包車來觀禮。（劉秀芬攝）

曾在台灣大學法學院教過陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統級學生的已故大法官蘇俊雄，今年5月獲台南市府列入歷史名人，11日由市長黃偉哲於蘇俊雄六甲故居舉行掛牌儀式，蘇俊雄夫人及家屬、六甲旅北同鄉會及地方人士，都出席共襄盛舉。

市府為紀念台南市歷史名人，依「歷史名人紀念作業要點」逐年於名人故居設置紀念牌。經文化局調查整理，台南市歷史名人分成藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列222位歷史名人，蘇俊雄大法官故居為台南市第25處掛牌的故居。

蘇俊雄大法官1935年出生於台南六甲農家，中學就讀台南一中，畢業後考上台灣大學法律學系，獲法學士及法學碩士，1962年負笈德國佛萊堡大學，獲法學博士。蘇俊雄於1970年回國後，即執教於台大法律系所，2005年始榮退為名譽教授。

蘇俊雄1977年曾當選第6屆台灣省議會議員，1984年借調擔任台灣省府委員6年，199至1995年擔任第二屆國民大會代表，1994至2003年間出任司法院大法官。

蘇俊雄早年曾參與《大學雜誌》編輯，主要研究領域為刑事法，博及法理學、經濟法、人權法與憲法等諸多領域，著有多本專書，並於國內外多所大學客座講學，所著三冊《刑法總論》被譽為「刑法學的百科全書」。

蘇俊雄一生成就的事物不少，但始終心懷故鄉六甲，促成「八田與一紀念園區」的設立，2011年他與相關單位成立「八田與一文化藝術基金會」並擔任創會董事長。

大法官夫人蘇余美津女士說，先生出身寒門，好學是興趣也是志向，學有所成後，便時刻致力於奉獻社會，是個飲水思源的人，六甲是他的故鄉，是他心心念念的地方。

(中時 )