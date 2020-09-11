山裡的食材也能成法式甜點?這就是今年法式珠寶盒想挑戰的，跳脫出以往不一樣的甜點食材，將餐飲界火熱的馬告、樹豆、土肉桂、紅玉、土鳳梨這些香料以及農產品，製作出山裡味道的甜點。

對土地、食材的尊重，珠寶盒與「台灣原味」吳美貌老師合作，推出「山裡的味道」中秋禮盒，以法式經典結合台灣小農食材與原生香料，將馬告、樹豆、土肉桂、紅玉、土鳳梨等台灣原生的食材融入法式點心中，讓山林裡的寶藏，拉近人們與台灣在地食材的距離，將洛神是山林間的紅寶石加了草莓，成洛神草莓蛋糕；紅玉紅茶香氣獨特，帶有淡淡的薄荷與肉桂香，入瑪徳蓮中；土鳳梨從無到有就要花上540天，無毒天然放養，烘焙鳳梨果乾蛋糕；馬告是原住民的山中之寶，有性感的味道，作成沙布列；刺蔥不是蔥，它有香草的香氣和柑橘的清香，作成餅乾也超好吃；土肉桂光是葉子就有滿滿肉桂醛，香、甜、辣一次散發，讓奧地利林茲重現。

珠寶盒「山裡的味道」將馬告、樹豆、土肉桂、紅玉、土鳳梨等台灣原生的食材融入法式點心中。(圖/品牌提供)

珠寶盒奶黃流心月餅使用源自於日本桃山做法的桃山餅皮，月餅上特別壓印上了特製花模，意味花好月圓。(圖/品牌提供)

除「山裡的味道」，喜愛傳統月餅Fu〜也有奶黃流心月餅「花好月圓」，月餅上特別壓印上了特製花模，意味花好月圓，也期許大家圓圓滿滿。使用源自於日本桃山做法的桃山餅皮，採用白芸豆沙搭配蛋黃、牛奶、奶油等材料調製而成。跟一般廣式月餅皮相比，桃山皮月餅皮薄不厚重，口感輕盈無油感。中心的奶黃流心餡，蛋香濃郁，甜度較低不膩口，搭配口感輕薄的桃山皮正好！

(中時新聞網)