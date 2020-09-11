香港原定今年9月舉行的立法會換屆選舉延期1年，惟有關決定亦觸發議員任滿酬金的問題。立法會行政管理委員會今午(11日)將召開特別會議，據報，政府建議向完成4年任期的議員，先發放任滿酬金。

立法會主席梁君彥早前去信政府查詢任滿酬金的安排，港媒引述消息稱，政府回信建議，完成4年任期的議員都可獲發放任滿酬金，至未來1年續任的議員，在完成任期後亦可獲另一筆任滿酬金。

根據議員酬津安排，完成任期的議員可獲相等於任內所得薪酬15％的任滿酬金，即大約70萬港元。

此外，香港特首林鄭月娥新一份《施政報告》將於下月14日出爐，多個建制派政黨近日分別與行政長官會面並提交多項意見。民建聯提出31項重點建議，例如重大政策出台前需諮詢行會不少於3次等。

民建聯主席、立法會議員李慧琼今日（11日）接受電台節目訪問時解釋，不少行會成員及政黨向政府抱怨政策出台前數日才被諮詢，認為難以提出意見，因此建議重大政策出台前，應諮詢行政會議成員意見至3次，從而擴大行會成員參與。

(中時 )