金管會主委黃天牧今日參觀第一金（2892）旗下第一銀的延吉雙語分行，媒體關切連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司在台上櫃。針對藏壽司上櫃，黃天牧表示，藏壽司選擇在台灣上櫃，希望將經營的果實與員工分享，與員工共同成長；所以藏壽司選擇在台灣上櫃對於資本市場是好的發展。至於藏壽司的股價飆漲，黃天牧表示，是不是蜜月行情他無法評論，但是投資人投資任何股票都有風險，必須要審慎評估。

亞洲藏壽司預計在9月中旬掛牌上櫃，今（11）日舉行抽籤，推升股價早盤衝上最高292.5元，經證交所統計，全台共有逾51.1萬件申購，中籤率僅0.3%，依據昨日收盤股價計算，中籤幸運兒有機會賺進約23萬元價差。

黃天牧說，台灣非常熟悉這家壽司公司，而其母公司有在日本上市、其美國子公司也有在那斯達克（NASDAQ）掛牌。

藏壽司將在9月17日上櫃，公開申購價55元，抽中藏壽司股票的投資人，結果由證券戶通知，花5.5萬即可買到1張股票。

(時報資訊)