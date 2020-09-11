樂天桃猿與中信兄弟昨日之戰出現爭議判決，捕手陳家駒是否違規成為最大疑點，今日聯盟召開說明會議，中職祕書長馮勝賢引用規則補述3.25第c項「捕手規範-阻擋之定義」來解釋陳家駒封壘違規，不過這個補述並沒有公布在聯盟官網，聯盟表示會再反應更新。

馮勝賢在記者會上播出昨日影片並截圖解釋，「陳家駒接球位置是高的，第一時間膝蓋往下準備阻擋，左腳下壓時已經封壘，導致跑壘員可能得分狀況消失，接到球腳直接下壓，為何左腳要先下去？這是重點。」

馮勝賢強調輔助判決是正確的，並引用裁判規則補述3.25第c項「捕手規範-阻擋之定義」中的【註】「封壘的概念與認定意即原本可能安全得分的跑壘員，確實因捕手腳之違法站位造成阻擋而無法觸壘被觸殺出局時，則可成立捕手違規。」

相同補述條款即3.25第c項第6款，也定義「雖然捕手佔據本壘，但跑壘員可能被判出局或是進行夾殺時，不可視為捕手妨礙或阻礙跑壘員進壘。」因此認定陳家駒左腳違規封壘，因此電視輔助判決中技術委員裁定陳家駒阻擋違規無誤，判決並沒有問題。

不過聯盟規章已多年沒更新，在聯盟官網上查不到規則補述3.25，這也是賽後球迷熱議關鍵，因為查不到規則，僅能找到中職規定6.01(i)「除非捕手持有球，否則不可阻擋企圖得分之跑壘員的進壘路徑。依裁判員之判斷，若捕手未持球卻企圖阻擋跑壘員之進壘路徑時，裁判員應宣告或示意跑壘員安全進壘。」聯盟事後表示會反應，將規則補齊。

(中時 )