明年1月開放美豬牛進口，台南市政府全力推動國產豬（牛）標章申請，國內知名「萬有全」金華火腿，業者每年使用逾超過2萬頭豬，仁德區公所今天前往萬有全食品廠協助辦理國產肉品標章登記，讓消費者安心採購、吃得安心。

「萬有全」業者田種苗指出，金華火腿須以溫體豬肉製作，一直以來都採用國產豬肉，自家豬肉來自善化肉品市場，有來源證明，響應市府推動國產豬標章而提出申請，有公家為產品掛保證。

萬有全火腿頗負盛名，通路遍及百貨公司、販量店、超市等，各大五星級飯店、米其林餐廳等也採用，特色是傳承道地江浙風味，系列加工產品多達有30種，業者強調，自家產品堅持採用國產豬肉，以品質取勝。

台南市37個區公所採專櫃一站式服務辦理國產豬（牛）標章申請，方便民眾辨識，仁德區公所除了主動聯繫轄內符合國產豬（牛）標章申請的業者申請之外，還成立了行動服務團隊，直接到店服務協助業者，申請、張貼一次完成。

仁德區長黃素美今天上午帶領行動服務團隊到仁德工業區的萬有全食品廠，協助辦理國產豬肉標章申請與張貼服務，她表示，目前透過各里辦公處協助查調各販售豬（牛）肉品、加工品店家申請意願，有營業登記且有意願申請的店家只要一通電話，公所就立刻派員到店辦理申請。

(中時 )