現任神腦國際董事長賴勁麟曾擔任過勞委會副主委一職，但卻在今年5月涉嫌違反工會法違法解雇神腦國際企業工會理事長陳政國，先後經勞資調解不成、工會也提出不當勞動裁決，希望可以回復原職。

工會認為，神腦公司要解雇陳政國最重要的原因，在於2018年的「499之亂」時，工會積極陪同參與全台各地的勞檢，爭取員工權益，光在該次事件中，神腦國際一個月就因違反勞基法遭裁罰16案、551萬元罰鍰。

陳政國表示，他在神腦擔任15年的基層工程師，協助公司解決不少客戶的問題，但公司在今年5月因為其一次的疏失，就要資遣他，希望透過勞資調解回復原職，談判破裂後，目前則提出不當勞動裁決。

新北市產業總工會秘書長王浩說，現任神腦董事長賴勁麟曾擔任過勞委會副主委，但現在卻持續打壓勞工，「難道民進黨要踩著勞工往上爬嗎？」

律師翁瑋說，在不當勞動裁決中提出包括撤銷原處分、給付薪資、恢復原職，並要在官網公告「違法解雇工會理事長」，此外，陳政國也同步在民事法院提出「定暫時狀態假處分」。

勞動部說，在今年進行完裁決詢問會後，裁決委員會將作出裁決決定，並於作成決定後20日內，送達至雙方當事人；勞動部也呼籲，公司應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益，不應對工會幹部不利益對待，也不應該對工會有不當影響。

(中時 )