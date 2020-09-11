日本海事協會（ClassNK）與川崎汽船株式會社（“K” LINE）以及三菱重工業（MHI）集團旗下的三菱造船株式會社（Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.）合作，將針對裝載在船上的小型二氧化碳捕集示範設施，執行測試運轉及測量，以確認此設備作為船用二氧化碳捕集系統之成效。

此專案在日本國土交通省（MLIT）海事局的支援下執行，為日本國土交通省的海洋資源開發相關技術研發專案的一部分。

這項實證測試是將現有之陸上發電廠的二氧化碳捕集系統設計轉換為適合海上環境使用，並安裝到現成船上。這個名為「海上碳捕集」（Carbon Capture on the Ocean, CC-Ocean）的專案目的是完成世界首創的海上二氧化碳捕集作業。

測試預計將為期兩年，日本海事協會已於今年8月開始進行檢證作業，針對示範設施及船上安裝的設計，進行危害辨視（HazID）研究。

三菱造船將會進行小型二氧化碳捕集示範設施的製造與系統安全評估，預計將於2021年中竣工，在船廠內執行操作測試後，再安裝到東北電力株式會社（Tohoku Electric Power Co., Inc.）交由川崎汽船經營的煤炭運輸船上。在實際海上環境中操作與性能確認後，三菱造船將決定此設施作為船用設備的規格需求，並研究如何能更輕量化。

此次在海上進行的示範性質測試是此領域中的世界創舉，從中獲取的知識將會被活用於船用設備與船舶排放的廢氣中捕集二氧化碳之技術研發。此外，捕集到的二氧化碳將能回收再利用，成為提高石油採收率技術（Enhanced Oil Recovery, EOR）過程中新的二氧化碳來源，或是當作合成燃料的原料使用，可望能進一步減少溫室氣體排放。

日本海事協會參與了整個專案的安全評估與認證作業，並將其成果運用在二氧化碳捕集技術相關的標準制訂，為減少溫室氣體排放作出貢獻。

(工商 )