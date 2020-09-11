中油公司台中供油服務中心7月15日因管線腐蝕洩漏，以及8月31日環保署及台中市環保局選定台中供油服務中心執行「地面貯存設施土壤及地下水污染預防與調查示範計畫」，遭指示油庫超級柴油儲槽旁土壤疑似遭油品污染。中油發佈聲明表示，事發後立即處理及後續應變處置，掌握污染範圍僅侷限於油庫內，未擴及至高美濕地，並依規定通報台中市環保局；因事故類別與層級未達通報國營會標準，僅通報地方環保主管機關。

中油強調，已針對庫區內高風險管段進行管線汰換更新，預計109年10月完成部分管線汰換，後續將依環保法規與環保局指示，持續積極辦理應變必要措施及污染調查改善工作，以恢復環境乾淨面貌。

中油台中供油服務中心於7月15日進行自主壓力檢測發現異常，經開挖檢查發現管線腐蝕產生牙籤直徑大小般孔隙，且有洩漏，經緊急處理已清理乾淨，研判洩漏量約百餘公升，全案悉依規定通報臺中市政府環保局，並完成管線修復，後續並會同環保局至現場採樣分析，結果均符合土壤管制標準。

中油指出，行政院環保署會同環保局另於8月31日選定台中供油服務中心執行土壤及地下水品質調查工作，發現庫區內超級柴油儲槽旁土壤有油品污染情形，隨即要求台中供油服務中心執行監測及應變調查必要措施。

此外，台中供油服務中心依據環保局調查結果，立即展開庫區內查漏工作，9月1日針對有疑慮之管線進行排空並作壓力測試，隨後針對異常管段沿線開挖查洩漏點；9月4日下午尋獲洩漏點立即通報環保局，並展開管線修補及設置截油溝圍堵及回收油水以防止污染擴大。

截至9月10日已回收7200公升油水，且採集庫區周界監測井地下水送化驗及使用透地雷達來確認污染範圍，研判目前污染僅限於庫區範圍內，不影響高美濕地（油庫與高美濕地尚有相當距離）之生態環境，且應變期間全程依環保局指示每日回報工作進度，以利掌握情況，有效控制污染範圍。

(工商 )