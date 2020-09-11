「2020台中好湯溫泉季」音樂會活動，12日將在台中東勢林場登場，台中市觀光旅遊局特聘葉樹涵銅管五重奏，帶來精采演出，現場還可領取圖畫紙參加學生創意寫生比賽。觀旅局表示，凡參加活動可獲得50元或100元消費券，並有機會抽中iPhone 11、電子用品，及泡湯券等近50項多重好禮。

東勢林場響應溫泉季，在9月19日前，特地優惠門票每人160元、咖啡屋消費8折優惠，及湯屋泡湯每間500元，相當超值。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為了推廣台中好湯，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，在台中谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉地區各舉辦一場音樂會及故事劇場活動，台中好湯音樂會已圓滿完成大坑及烏日場次，第三場將於12日在東勢林場梧桐停車場舉行，邀請民眾來台中泡湯結緣，體驗在地人情味，感受台中幸福城市的溫暖泉源。

林筱淇指出，民眾參加好湯音樂會，可在東勢安排兩日遊的輕旅行，來趟充實有趣的生態之旅，東勢林場有廣大的腹地，舒適的坡度，是中部最易親近的好「林」居，可以遠離壓力，欣賞忘憂池及白鴿飛舞，享受大自然森林浴。

林場內提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳，感受台中優質好湯；或是參加園區貓頭鷹筆筒及甲蟲彩繪等手作DIY活動，親子同樂。

東勢景點還有東勢火車站舊站改建而成的東勢客家文化園區，及由60年代東亞地區最大製材廠搖身一變的東勢林業文化園區，都很適合闔家前往漫步賞遊。

民眾如從市區前來，也可順路一訪2020台中米其林指南的必比登推介名店，包含北屯區的東山棧、溫叨及太平區的彭城堂等，幸福大啖國際認證的古早味台灣料理。

觀旅局說，東勢好湯音樂會特聘請葉樹涵老師率銅管五重奏演出，均為國家交響樂團首席銅管團員，以廣泛的曲目及和諧獨特、平易近人的演出風格，深得愛樂人的喜愛。

該團曾多次巡迴世界各地演奏，成功地表現「銅管樂大使」形象，是第一個獲邀總統府介壽館音樂會演出的銅管室內樂團體，並獲音樂時代雜誌評選為國內最受歡迎的室內樂演出團體，12日將帶來《Jasmine Flower》、《Glory》、《何日君再來》及《夜來香》等許多膾炙人口的演出。

觀旅局提醒，今年溫泉季系列活動接續的9月12日東勢好湯音樂會，及9月19日谷關故事劇場等兩場次活動，活動當日也有學生創意寫生趣比賽，歡迎家長帶小朋友到現場領取圖畫紙，收件到9月21日止。東勢林場再推出加碼好禮，只要上傳寫生作品打卡，可至民俗公園展售中心兌換精美紀念品或明信片。

為了邀請民眾來台中結好緣、泡好湯，9月30日前，民眾還可預約享受谷關在地導覽，認識部落生活，再送限量精美原住民手工紀念小物。此外，活動期間住宿大坑及谷關溫泉區領有溫泉標章飯店，加碼贈送400元等值限量好禮，國人可利用安心旅遊國旅補助，搭配使用振興券，享受幸福旅遊。

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