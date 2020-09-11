78歲韓國資深影后羅文姬，在新片《名偵探奶奶》飾演1位記憶力時好時壞的老奶奶，為了自己8歲孫女的車禍案件，與兒子四處奔走，幫助查明真相，她為了最好的拍攝效果，努力挑戰從未嘗試過的動作場面，舉凡爬樹、奔跑、吊鋼絲再加上開拖曳機，樣樣自己來。

儘管都是些體力吃重的拍攝工作，羅文姬還是很興奮地迎接每天不同的挑戰，讓導演鄭世教十分佩服說：「她每天很認真地做準備，就連拖曳機也是學了一個月就大膽上陣，有這麼認真的演員，我真的很幸運。」

在韓國，羅文姬被公認身上具備有每個人對於奶奶的美好回憶，這次她更將挑戰自己體能極限，用動作與演技證明自己的寶刀未老，不過羅文姬也坦承：「這些動作場面中最讓我感到最緊張的還是爬樹。」導演安排她爬上一顆很高的老樹，從樹幹上往下看真的讓人感到心跳加速、兩腿發軟，幾次緊張到忘記台詞，飾演兒子的李熙峻在樹下都為她捏把冷汗，在樹下為她大聲加油，才讓她順利完成拍攝。

但是當羅文姬從樹上爬下來，面對來接她的李熙峻時，立刻恢復成為片中角色的神情說：「臭小子，你真的以為我會怕啊！」李熙峻說：「我真的很崇拜羅文姬老師，前一秒還嚇得臉色發白，後一秒立刻恢復正常！他連罵我的樣子都像極了一個我的老媽媽。」電影18日在台上映。

(中時 )