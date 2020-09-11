交通部觀光局參山國家風景區管理處，為振興後疫情觀光，將從9月27日起至12月7日間，舉辦「2020參山自行車騎旅」系列活動，規劃「探索獅頭山」、「勇闖大梨山」及「輪轉八卦山」等三大主題活動，並由單車達人林彥君、魏華萱、夏美等帶領遊客，透過單車漫遊，一起發掘獅頭山、八卦山、梨山等風景區的獨特魅力！

首先登場的是「探索獅頭山 騎旅樂無比」一日遊，將在9月27日、10月17日等分2天舉辦，並由單車漂亮寶貝魏華萱擔綱領騎，帶領民眾一起深度漫遊新竹峨眉湖的湖光美景與在地人文，行程包含參訪百年歷史的富興茶業文化館、享用當地客家風味餐及北埔老街巡禮，2場活動名額共100名，每人499元起!

參山國家風景區管理處將從9月下旬起舉辦一系列自行車騎旅活動，梨山站充滿挑戰性。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處長柯建興表示，除了獅頭山一日遊單車小旅行外，喜歡挑戰自我的車友們，可以報名11月7日至9日、12月5日至7日「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅遊程，邀請單車旅遊達人夏美領騎，沿著台8線中部橫貫公路騎乘，並搭乘接駁車上梨山，徜徉梨山風景區沿途美景，還可參觀海拔最高的德基水庫迷人秘境。

參山國家風景區管理處將從9月下旬起舉辦一系列自行車騎旅活動，八卦山站適合親子共騎。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

旅途中也將前往松茂部落探秘，深入體驗原民部落，並前往海拔2,600公尺的福壽山及天池賞景。本次活動路線長征約70公里路程，爬升高度近2,000公尺，歡迎想挑戰自己的車友們，體驗雲端上的自行車壯遊，在梨山享受遠離塵囂的清靜美好。2場活動名額共30名，報名費用6,900元起，要搶要快!

另外，「輪轉八卦山 追風找茶趣」八卦山自行車嘉年華活動將於11月28日預定在彰化社頭清水岩溫泉露營區盛大登場。活動分成兩條路線出發，南北路線分別由藝人151林彥君與在地自行車隊領騎，從社頭清水岩溫泉露營區及彰化縣立體育場出發，全程休閒不競速，讓遊客沿途徜徉在八卦山茶香美景之中，一路暢遊經典的139線、挑戰與親子兼具的長青自行車道、體驗鐵馬尬火車的二水自行車道。活動限額500名，費用只要200元，錯過就要等明年囉!

參山國家風景區管理處將從9月下旬起舉辦一系列自行車騎旅活動，首站獅頭山將邀單車漂亮魏華瑄帶領大家深度遊覽峨嵋湖及獅頭山。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處說，本次「輪轉八卦山」活動也特別邀請身障手搖車隊共同參與，讓身障朋友一同體驗八卦山騎乘樂趣，另外也在終點社頭清水岩溫泉露營區舉辦兒童滑步車趣味競賽活動，限額30名，讓小小孩參與騎車運動，培養小騎士。沒有騎車的朋友也不用失望，本次在終點安排一連串精彩活動，邀請「尋人啟事」人聲樂團、小朋友最愛的「YOYO家族」等到場表演，並設有在地市集攤位，消費滿額也可參加總價值超過10萬元的抽獎活動，有機會抽到最大獎價值6萬多元的美利達自行車!

參山處表示，這3個系列活動將於9月14日中午12時起開放報名，名額有限，歡迎大家一起來體驗參山之美。

參山國家風景區管理處將從9月下旬起舉辦一系列自行車騎旅活動，將從9月14日起接受報名。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

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