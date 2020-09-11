高姓女子愛追韓劇「愛的迫降」，內心嚮往結識韓籍男子險被騙財。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區高姓女子平常愛追韓劇「愛的迫降」，內心嚮往結識韓籍男子，她在交友軟體認識男子自稱是韓國軍官，兩人相談甚歡，日前領10萬元現金到郵局匯款給對方，所幸蔡姓志工發覺有異，報警後順利阻詐。

大甲警分局表示，大甲區郵局蔡姓志工日前協助高姓女子填寫匯款單，但她卻要匯款給不知名帳號，聊天過程中驚覺有異，由於蔡姓志工本身也是警察志工，常協助員警宣導反詐騙事宜，隨即通知警方到場處理。

警員李鎧仲、張赫宥到場後，高女供稱在通訊軟體認識自稱是韓國軍官的男子，因要寄送貴重物品來台，故要求她匯運費。高女因愛追韓劇「愛的迫降」，內心嚮往韓籍男子，故跟家人撒謊，領了10萬元依指示欲到郵局臨櫃匯款。

另名黃姓女子同樣也是在交友軟體認識美籍男子，雙方以國台語相談甚歡，男子以溫情擄獲黃女的心，並表示急須手術費美金3800元，黃女遂赴銀行欲換外幣，所幸葉姓行員機警，加上警張育銓、陳明鴻直言「這是愛情騙子，不會來台跟妳長相廝守！」終於一語點醒夢中人。

大甲警分局長李建興表示，平時警方皆與轄內金融機構、超商業者有密切聯繫，經常性宣導常見詐騙手法，並教育金融機構行員、超商店員如發現有可疑車手提款情事，隨即聯繫派出所到場處理，期能防止詐騙案件發生，確保民眾生命財產。

大甲警分局提醒民眾，交友應謹慎，以避免掉入愛情詐騙的陷阱，造成鉅額損失。另若接獲不明來電時，先別慌張，應立即撥打165電話諮詢或撥打110請轄區派出所協助，才是最安全的防詐作法。

(中時 )