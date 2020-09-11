許多店家大玩創意梗，不僅要在商品上做創意，就連取名也不容馬虎，招牌名字若是夠吸睛，定人吸引路人多停留，也能藉此使人印象深刻。臉書粉專《劇評可以毒舌，待人必要親和。》版主就分享自己日前在外送平台上看見一家名字為「淚牛滿面牛肉麵」，讓他頓時想起，身邊某個朋友也很熱愛收集這種諧音店家，於是他便與網友募集大家看過最「瘋」的招牌。

臉書粉專《劇評可以毒舌，待人必要親和。》版主分享自己在Uber eat看到「淚牛滿面牛肉麵」後，他便與網友蒐集各種搞笑的店家招牌，結果收到網友雪片般飛來的照片，讓他直呼整個根本就是「諧靈附身」。

由於數量太多，他便整理出其中的27張他認為最經典的，還笑說若大家有興趣可至他的instagram。像是「武六不能王」、「勤夾姆」、「星光山夜」、「夾拉A夾拉」、「耀你館」、「日G悅蕾」等，許多乍看之下，根本就看不出在賣什麼，但多念幾次真的會噗哧地出來。

「武六不能王」其實是一家早午餐店。（圖／翻攝自劇評可以毒舌，待人必要親和粉專）

新建案取名也是創意十足，但網友表示「我們沒有要管」的意思。（圖／翻攝自劇評可以毒舌，待人必要親和臉書粉專）

其中「煎臣吳三粿」分享後，網友評論說「好氣！但又很有教育意義（並沒有）」，更有人搞笑說「煎成吳三粿」更好！而有些店家連卡通都不放過，直接把「可愛巧虎島」，變成「可愛喬骨島」讓人發笑說「太過分，我會愛到氣死」。甚至「夾拉A夾拉」更讓原PO說「逼人唱歌是怎樣」，更直呼「氣到要休克」。

「煎臣吳三粿」也戳重網友笑點。（圖／翻攝自劇評可以毒舌，待人必要親和臉書粉專）

「可愛喬骨島」也可以，但不少網友表示都會不小心看成「可愛喬骨鳥」。（圖／翻攝自劇評可以毒舌，待人必要親和臉書粉專）

這間老人護理中心，也讓人直呼創意無極限。（圖／翻攝自劇評可以毒舌，待人必要親和臉書粉專）

更幽默的還在後面，分享者表示多人都會投稿「金鍋盃」，但他看到一個比這更幽默的，照片貼出直接讓網友笑到岔氣，只見照片中一間老人長期照護中心，直接取名「聖誕 老人長期照護中心」，他忍不住說到底是誰這麼「黑色幽默啦」。另外，「素味魔麵」的諧音，也讓網友評論「與其賣麵，老闆怎麼不去當蝦皮文案啦」，豈知，竟意外釣出蝦皮小編留言「您好，請問有興趣來敝公司擔任社群文案？」，笑翻眾人。

(中時新聞網)