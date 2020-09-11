下周國際新聞事件

09/14　周一 日本九月路透短觀指數

新加坡第二季失業率終值

日本七月工業生產終值

歐元區七月工業生產

美國八月消費者通膨預期

09/15　周二 歐元區/德國九月ZEW經濟信心

美國九月紐約帝國製造業指數

印度八月貿易收支

美國八月工業/製造業生產

業績報告：Adobe、聯邦快遞

09/16　周三 API原油庫存

日本八月貿易收支

英國八月(核心)通膨

美國MBA抵押貸款申請

加拿大(核心)通膨

美國八月零售銷售

美國NAHB房市指數

EIA原油/庫欣原油/餾分油/精煉油報告

09/17　周四 美聯準會利率決議

新加坡八月貿易收支

日本央行利率決議

印尼央行利率決議

美國八月建築許可

美國(初次)請領失業救濟

費城Fed製造業指數

09/18　周五 日本八月(核心)通膨率

加拿大七月零售/批發銷售

美國九月密西根通膨預期/消費者信心初值

(時報資訊)

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