下周國際新聞事件
09/14 周一 日本九月路透短觀指數
新加坡第二季失業率終值
日本七月工業生產終值
歐元區七月工業生產
美國八月消費者通膨預期
09/15 周二 歐元區/德國九月ZEW經濟信心
美國九月紐約帝國製造業指數
印度八月貿易收支
美國八月工業/製造業生產
業績報告：Adobe、聯邦快遞
09/16 周三 API原油庫存
日本八月貿易收支
英國八月(核心)通膨
美國MBA抵押貸款申請
加拿大(核心)通膨
美國八月零售銷售
美國NAHB房市指數
EIA原油/庫欣原油/餾分油/精煉油報告
09/17 周四 美聯準會利率決議
新加坡八月貿易收支
日本央行利率決議
印尼央行利率決議
美國八月建築許可
美國(初次)請領失業救濟
費城Fed製造業指數
09/18 周五 日本八月(核心)通膨率
加拿大七月零售/批發銷售
美國九月密西根通膨預期/消費者信心初值
(時報資訊)
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