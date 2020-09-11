在新冠肺炎疫情肆虐下面臨生死存亡危機的百貨業者又多了一家，紐約老牌連鎖百貨公司Century 21周四宣布，因未能收到1.75億美元的保險給付，公司已經向法院聲請第11章破產破護，將關閉旗下所有13家百貨公司，多達1400名員工恐將因此失業。

債台高築的Century 21表示，壓倒駱駝的最後一根稻草，是保險公司拒絕給付1.75億美元的業務中斷保險理賠。Century 21在旗下門市因防疫被迫關閉而蒙受營業損失時，提出了理賠申請。

該連鎖百貨集團表示，除了聲請破產之外，暫時看不到能解決龐大資金缺口的方法。該公司並宣布，位於紐約、紐澤西、佛羅里達與費城的13家百貨公司，將舉行結束營業的出清大拍賣。

新冠肺炎疫情已經對美國零售百貨業造成重大衝擊，根據標普智匯（S&P Global Market Intelligence）8月初提出的報告，美國今年零售業破產企業家數可能創下10年來新高。今年截至8月，美國已有43家零售公司聲請破產，超過2012年以來每年的全年數據。市場研究公司Coresight Research則預測今年美國恐將有高達2.5萬家實體商店倒閉，高於3月時預估的1.5萬家。

(時報資訊)