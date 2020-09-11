台南市下營區麻豆排水黑橋改建完成通車，台南市長黃偉哲11日3度前往了解黑橋完工後的品質與效益。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區麻豆排水黑橋改建完成通車了，台南市長黃偉哲十分重視這項改建工程，11日3度前往了解黑橋完工後的品質與效益。

黃偉哲表示，黑橋完工後，市府決定讓鄉親先通行比較重要，黑橋的工程不僅是橋梁架高、橋面變寬、長度也增加，讓鄉親不管行車、步行也好，都能比較舒適、安全，下大雨時，麻豆大排也能很快把水排掉，保護老百姓生命、財產安全。

黃偉哲表示，為了完整建構區域路網，串連下營、鹽水、學甲、麻豆、官田、六甲及柳營等地區，提昇整體大台南都會區的經濟物流、交通運輸及觀光休閒發展，大台南都會地區環狀路網的建設是刻不容緩。

黑橋改建工程耗資1億4千萬元，改建為單跨箱型鋼梁橋，原有橋寬為9.28公尺寬增為12公尺，橋長52.2公尺增為69.6公尺，於河道不設置橋墩，對於現況河道的衝擊減少，提升防洪標準為10年洪峰流量，減低區域淹水損失，並且配合橋梁改建，調整道路線形，將提高用路人交通行駛安全。

下營區公所與地方各民意代表及里長們，11日也於午時吉時舉行謝土科儀，恭請上帝爺公共同為地方祈求風調雨順、四時無災、八節有慶，保佑地區市民通車平安。

(中時 )