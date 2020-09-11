中職聯盟針對昨日樂天桃猿與中信兄弟本壘攻防爭議召開說明會，兄弟領隊劉志威到場旁聽，不過並沒有在會中發表意見，說明會中聯盟會長吳志揚強調聯盟公信力要大家維護，會後劉志威受訪，他同意聯盟核心價值是公信力，但公信力不是口頭喊的，而是要累積的。

吳志揚在說明會一開始強調，聯盟裁判都有經過專業培訓，甚至與各國聯盟交流，而本壘衝撞、妨礙跑壘對世界各國棒球聯盟來說都是困難的決議，「裁判也是人，不可能沒有任何錯誤，裁判僅有兩個眼睛，聯盟公信力還有裁判執法支持要大家維護，若讓裁判動輒得咎而喪失聯盟執法公信力，聯盟會瓦解，嚴正希望大家支持聯盟裁判，當然也一定會回應大家的質疑。」

說明會中祕書長馮勝賢引用規則補述3.25第c項「捕手規範-阻擋之定義」，來界定兄弟捕手陳家駒左腳試圖封壘，因此裁定捕手違規，比賽中輔助判決結果是正確的。

劉志威參與說明會，不過會中並沒有提問，會後接受媒體採訪時說，「我同意聯盟核心價值是公信力，但公信力不是口頭喊，而是要累積的，每次判決無論對錯，做法、態度如何才是建立公信力的方式。」

劉志威強調，爭議之所以這麼大，也是因為教練團、球迷、媒體都不理解引用哪條規章，「我先肯定聯盟主動開記者會，但針對專業技術，為何已經下半季了大家還不理解，接下來比賽要如何讓技術人員都有一致的規範依據，有相同共識才是最重要的，公信力是這樣一次次累積的，聯盟不能沒有公信力，這是核心價值，而不是尊嚴。」

劉志威提到，其實在上半季就有和聯盟討論，在5、6月就提出建議案，但聯盟是否有執行則會再觀察，「球團花這麼多心血經營，是最希望聯盟變好的單位，有責任監督聯盟。」

不過聽完聯盟說明後，劉志威無奈說，「我們既然決定不申訴就沒有接不接受說法的問題，我們接不接受不是重點，比賽要持續進行，要鼓勵球員有好表現，不能因此影響到後面賽事。」

(中時 )