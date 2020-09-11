日本經濟因疫情惡化，今年第2季GDP才寫下二次大戰後最慘負成長紀錄，向來穩定的不動產市場也有轉向消費者市場趨勢。房屋仲介公司三鬼商社發布8月市場調查報告，每坪月租22822日圓，較7月下滑0.83%，是睽違6年8個月首次下滑。

更慘的是，租金下滑也不一定有人要租。同份報告指出，商辦空屋率是7月130%，達3.07%，不僅是連6個月惡化，也是2年半來首度突破3%。

這份市場調查涵蓋對象包含2606棟商辦大樓。東京商辦租金自2014年1月開始逐月上升，7月達23014日圓，創下2002年1月開始調查以來新高。因此8月下滑也有分析家認為只是調整到更接近實際面，不見得是商辦租賃市場轉向徵兆。

此外，也有分析意見指出，日本疫情擴大導致中小型物業解約、房東降價招租比例雙雙提高，

大型物業因租戶遷出導致必須提供有誘因的價格招租，也可看出趨勢。整體而言，商辦需求趨弱可能會繼續增加租金下行壓力，9月房市可能也不樂觀。

(中時新聞網)