加利混充口罩事件後，日前又發生豪品以非醫用陸製口罩充當MIT醫用口罩的情事。中央流行疫情指揮中心今表示，17日起實名制口罩都會標示醫用及產地，民眾若已經預購但仍堅持要領有標示的口罩，可以延至第17期領取。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先前曾發生加利事件，引發大眾注意。口罩事件分成幾種，加利算是比較嚴重的，以進口口罩混入實名制供應鏈，導致國人對實名制口罩的信心打折扣。另一種是豪品，有在徵用口罩，同時也進口口罩，又把進口的非醫用口罩充當台灣製醫用口罩販售。

另外就是進出口商非醫用口罩，流入市面，有沒有被改標，我們將在市場上追查，品質不佳的也會注意。海關先前報告80萬片產地標示不實的口罩，都沒有國家隊成員在。

為提升國人信心，陳時中表示，我們採取了幾種方式協助大家辨識。第一個，市面上的國產醫用口罩9月17日起都要標示MD、MIT。藥局、衛生局17日以後，販售的實名制口罩均會有標示，實名制口罩也會在第17期（9/28-10/11）起，提供有標示的口罩。

陳時中表示，四大超商的實名制口罩都是合格的，若已經預購超商16期的口罩，但仍堅持要有標示的口罩，可以延後至第17期領取。

合格的口罩可以繼續販售到12月17日，在那之後就需要回收。若12月17日以前難以賣出，可以報到衛生單位來徵用。12月17日以後若要繼續販售，就需要取得驗章。

(中時 )