國民黨苗栗縣黨部11日起一連3天在苗栗、頭份、後龍，發起食安公投連署，反對含瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口。今日上午由縣黨部主委、議長鍾東錦率領黨團議員與立委徐志榮等人，在苗栗市中苗社區活動中心高喊「顧食安、要公投」口號，宣示守護縣民食的安全又安心。

鍾東錦痛批，中央宣布美豬進口配套措施不完整，含有瘦肉精的豬內臟進口，衝擊食品安全，國民黨議會黨團必會提案修正《苗栗縣食品安全衛生管理自治條例》，為縣民的健康把關。但他坦言，就算苗栗縣修法「零檢出」，店家還是有機會到外縣市購買，經過加工，消費者難以分辨，取締也很困難。

國民黨苗栗縣黨部11日起一連3天在苗栗、頭份、後龍，發起食安公投連署，由縣黨部主委、議長鍾東錦率領黨團議員孫素娥、鄭碧玉、楊明燁、余文忠與立委徐志榮等人，今日上午在苗栗市中苗社區活動中心舉辦連署活動。（巫靜婷攝）

鍾東錦說，堅持反對瘦肉精，但眼看中央態度是免不了美豬進口，衛福部更應加強把關，政府宣稱美國僅22％養豬戶使用瘦肉精，但許多國家禁止進口美豬，商人當然會把豬肉全往能賣的國家送，屆時進來的豬口含瘦肉精的比例一定很高，若非得進口，政府也應告訴人民「台灣換來什麼利益？」。

國民黨苗栗縣黨部11日起一連3天在苗栗、頭份、後龍，發起食安公投連署，由縣黨部主委、議長鍾東錦率領黨團議員孫素娥、鄭碧玉、楊明燁、余文忠與立委徐志榮等人，今日上午在苗栗市中苗社區活動中心舉辦連署活動。（巫靜婷攝）

立委徐志榮指出，民進黨執政現在要把美豬放進來，但當時在野卻是強烈反對，「瘦肉精對身體究竟好不好」是民眾心中的疑慮，但為什麼台灣豬禁用，如今卻可從國外進口，甚至教育部也宣布營養午餐不用美豬，這就表示瘦肉精對人體健康有影響。他質疑「這把年紀吃了幾年沒立即危險，但未來子孫從小不知不覺攝取，身體會好到哪裡去？」。

苗栗縣議員楊明燁（左）簽署食安聯署書。（巫靜婷攝）

徐志榮表示，所謂「無奸不商」，雖不能泛指所有廠商，但日前爆出國家隊口罩混罩事件，未來要完全標示恐怕也難以把關，例如漢堡肉、香腸等，加工用一半美豬一半台灣豬，消費者要如何分辨，此外，國人普遍愛吃內臟，但內臟含瘦肉精的量又更高。

徐志榮說，中央玩數字遊戲，從國際標準單位ppb改為ppm，1ppm等於1000ppb，小數點後四捨五入，若測到0.014ppm，四捨五入後也會視為0.01ppm合格，但實際上卻已超過國際標準。苗栗縣黨部響應國民黨主席江啟臣推動食安公投連署，未來也希望執政者尊重公投結果。

國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦率領黨團議員孫素娥、鄭碧玉與立委徐志榮等人，11日上午在苗栗市中苗社區活動中心舉辦連署活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣黨部指出，12、13日上午8點30分起，分別於頭份市徐功凡議員服務處和後龍火車站前廣場，由縣議員徐功凡及副議長李文斌，邀請中港溪及海線鄉親連署，希望3天活動能衝上5000份連署書，共同為食安把關。

(中時 )