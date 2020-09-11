2007年7月6日，發生一起冷血媳婦砍死婆婆案，媳婦陳秀宜瘋狂砍殺婆婆共十五刀，致命傷在右後頸的一刀，幾乎把頭顱砍斷，右小腿更是刀刀見骨，檢方不排除係陳女企圖分屍，將再提訊釐清疑點。

當時辦案的檢方表示，初判死者身上所中的15刀都是同一種兇器所為，也就是警方所查扣的菜刀；由各路口的監視影帶顯示，初步認定是一人所為；同時由行兇地點在家裡以及兇器仍在廚房砧板上，推測應是臨時起意行兇，一樓客廳是第一現場。

嫌犯陳秀宜落網後向檢警供稱朝婆婆身上砍了4、5刀，但台中地檢署檢察官黃仁宏會同法醫解剖，發現死者身中15刀，分布在頭部5刀、後頸2刀、右手4刀及右小腿4刀，如果不是陳秀宜刻意說謊，就是她已殺紅了眼，連自己砍了幾刀都記不清。檢方指出，致命的一刀在右後頸，造成死者第三、第四節頸椎斷裂 ，整個頭顱幾乎被砍斷，只剩下一層皮與頸部相連，慘不忍睹，兇嫌下手力道猛烈，根本是存心致人於死。

事發過後，陳秀宜的繼母羅玉姿，怎麼都不相信乖巧的女兒，會殺害她的婆婆李卓霜。（圖／中時資料照）

檢警從死者刀傷位置、客廳內地面和沙發都有噴濺痕跡推測，懷疑是兇嫌將死者從二樓推落一樓後，見死者要往外求救，於是拿著菜刀在客廳內追逐死者，邊跑邊砍，死者最後痛得跌坐在沙發上，兇嫌趁機以菜刀從後頸砍了一刀致死。

究竟是什麼樣的深仇大恨，讓陳秀宜殺紅了眼？她向檢方表示，嫁到李家前，已有過一段婚姻，但自從嫁到李家後，婆婆一直認為她是「不祥的女人」，才會被前夫「休掉」，也一直看不起她和她娘家，並禁止她回娘家，她沒有朋友可以傾訴，丈夫總是以婆婆幫她妹妹還了30萬元債款為由，要她忍耐。陳秀宜說，案發當天她聽到婆婆與大姑通電話，懷疑她偷取證件，一時之間新仇舊恨湧上心頭，才會動手砍殺婆婆。

狠下毒手殺害婆婆的陳秀宜，在左鄰右舍眼中，是名個性十分高傲的女人，長期婆媳不合，婚前曾賣過檳榔，交友複雜，婚後嗜賭如命，並欠下上百萬賭債。她對警方問案，十分狡猾，將檢警雙方耍得團團轉，甚至還對警方嗆聲：「你們不用來這一套。」當警方傳喚她到案協助調查時， 異常冷靜，對警方的偵訊，原都推說不清楚婆婆的去向，但經過地方人士不斷勸說，才將她心防突破而坦承犯案。

陳秀宜身材略為矮胖，外表看似忠厚，嫁到李家後，卻經常帶陌生人到家裡喝酒作樂；與婆婆發生口角更是家常便飯，婆媳二人爆發過多次的激烈口角。鄰居對陳女會狠下毒手殺害婆婆，都氣得牙癢癢地說：「她未免太凶殘，這麼好的婆婆，怎麼會下得了手！」據了解，陳秀宜婚前曾與人同居，但李家仍不嫌棄的將她迎娶過門，沒想到娶來後，態度卻變 得高傲，平常很少與鄰居互動。檢察官黃仁宏也傳訊死者的大女兒，她在偵查庭外泣不成聲，不斷哭喊「媽媽好可憐」、「把媽媽還給我」，並痛斥陳秀宜心狠手辣，「應該坐一輩子牢」。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

(中時新聞網)