為朝多元化經營模式進行發展，金屬鋼架建材廠崇佑-KY（5543），自11日起更名為桓鼎-KY（5543）；桓鼎指出，「崇佑」這個品牌未來將專注於建材，「桓鼎」除持續爭取中國大陸、東南亞地區案件工程外，也著手展開深耕台灣的佈局，以創造更大綜效。

桓鼎在今年的6月，已以3億元的價格，取得國內甲級營造廠聯鋌營造100％股權案。

累計今年1-8月，桓鼎合併營收5.76億元，年減16.32％；桓鼎指出，受惠於大陸寧波新世界大樓、恒大地產大樓及緬甸Mottama企業大樓─M Tower等大型金屬建材訂單出貨貢獻，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現暢旺，7、8月營收都站穩億元高檔水準，已擺脫上半年受到疫情的低檔影響。

隨著集團擴大東南亞及台灣等市場布局效益逐步顯現，桓鼎表示，在金屬建材業務接單能力的提升，有望挹注旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠等生產基地產能稼動率保持良好水準，加上台灣投資逐步出貨認列，預期第四季的營運將可恢復成長動能。

(工商 )