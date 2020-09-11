PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。如今丁去年「私菸案」期間，在大街上公然「一手哈菸一手摳牙」的照片也曝光，不僅有失總統府發言人格調，更令網友直呼：「超噁！」

根據《自由時報》報導，去年7月「私菸案」爆發後，丁允恭多次以總統府發言人身分親上火線發言，但就在此時感時刻，丁卻被目擊7月25日中午在鄰近總統府的衡陽路一帶手搖飲料店外，不顧人行道上人來人往與排隊買飲料民眾的感受，大口大口「哈菸」，公然放送二手菸，當時即引來不少側目。

丁允恭除了沉浸在吸菸的吞雲吐霧中，另一隻手也沒閒著，直接伸進嘴內「摳牙」，齜牙咧嘴的模樣與他站在總統府發言台上的端莊形象判若兩人，不僅有礙觀瞻、缺乏公德心，衛生習慣也堪憂。

對此，網友討論熱烈紛紛留言：「超噁！」「爛爆了 人才？」「不愧是菸黨」、「海牛」、「這是什麼醜照，還在路邊剔牙的意思嗎」、「人生勝利組的模樣」、「這牙真噁」、「邊走邊抽，嘔嘔嘔嘔嘔」、「一點形象都沒有了，可悲！」

(中時新聞網)