南投某高中性侵案，10日晚間警察爸利用警分局臉書留言系統公開道歉，因自己工作關係，親子關係疏離，沒能好好管教，致上十二萬分的道歉，而該校校長也在11日上午出面鞠躬道歉表示，該名男同學已休學，另受害女學生已請長假，考慮是否轉學。

南投某高中被爆出女學生被男同學性侵逾2年時間，還有消息指出，被害女子不只1人，該男因追求女同學遭拒，結果竟對其性騷擾，導致女學生罹患憂鬱症，需要服藥控制情緒，目前請長假，沒有到校，校方也介入調查中。

10日晚間警爸也利用分局臉書粉絲專頁留言，稱自己因工作關係，導致親子關係疏離，對於孩子的偏差行為未能及時發現導正，做為父親身感愧疚及自責，對於後續的法律責任，也一定會要兒子承擔，身為父親的他也不會放棄他，並至上12萬分的道歉，向社會大眾及被害人至上最深的歉意，請社會給我們一個改過的機會。

不過，警爸雖親自留言道歉，還是抵擋不住網友怒火猛攻，紛紛在留言底下回嗆，「誰給被害女生新的人生？」、「誰給被害人機會？」、「叫你兒子出來面對」、「滾出警界！」，不久警爸道歉留言也刪除了。

警爸留言被刪除後，外界議論紛紛，又是分局承辦員刪除等撻伐聲浪，對此警方也澄清，該則留言是當事人自行刪除，警方是無權將任何留言刪除，請民眾勿揣測任何未經證實之訊息。

11日上午校長也出面鞠躬道歉並表示，男學生在10日由父親代為辦理休學，而被害女學生也請了長假，並思考未來是否繼續就讀或轉學。同時也將安排同年級學生給予心理及課業輔導，教導同學未來若是遇類似情況如何自處。

(中時 )