過度的碳排放，已造成全球升溫與極端氣候，人類生存危機已近在眉睫，扭轉危局的方法只有大幅度的降低化石燃料的比例，以及應用低碳能源才行。細數我們已知的低碳能源，包括核能、太陽能、風能、地熱、潮汐等，只有核能不算自然能源，是可以透用工業力量大量製造。因此各國的有志之士，開始推動「核能站出來」(Stand up for Nuclear)，希望扭轉大眾對核能的疑慮，他們甚至組織街頭活動宣提核能救地球的理念。

核能的復興運動已在穩健的展開中，這一波的核能主力來自「小型模組化反應爐」(Small modular reactors ,SMR)，因為這種核電廠雖然尺寸小，卻有更大的部署範圍，包括海上小島、偏遠地區，甚至在太空、月球等等。核能研究單位在進行SMR的反應爐的設計、燃料的設計之外，全球的核能安全單位也在建立SMR的相關法規，預計在5到10年，就會看到美國、加拿大、中國大陸、俄羅斯、法國等主要國家，陸續興建SMR為核心的核電廠。

氣候先鋒者聯盟要為北極熊代言，請求減緩全球暖化，還北極熊寒冷的生存環境。(圖/氣候先鋒者聯盟)

台灣的挺活動，是由這幾年相當活躍的「核能流言終結者」與「氣候先鋒者聯盟」推動，他們在上一次的縣市長大選時，以公投複決的方式，成功將「2025非核家園」法律條文給刪除，按理說，非核政策就應該停止，然而現任政府罔顧民意，持續要把台灣的核電廠逐一關閉，這必然導致未來5到7年的電力危機，以及更高的碳排放，因為在完全停用核能後，台灣的主要發電方式，必然全部都是化石燃料。從生活上，這是高電價的危機；從生態上，這是高碳排的危機。

「核能流言終結者」與「氣候先鋒者聯盟」將配合全世界的「核能站出來」遊行，也要宣示台灣的有志之士仍然存在。活動在這個星期六(9月12日)下午3點半，在中選會，(臺北市中正區徐州路1號)集合出發，前往中正紀念堂的主活動地點。

(中時新聞網)