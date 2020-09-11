「相知相守-民歌45演唱會」將於本月26、27日在台北流行音樂中心登場，從最初30多組歌手至今總計將會有50位演出者參與演出，橫跨各世代也預計演出將長達4個半小時，還未開演就準備樹立北流開幕以來陣容最龐大、演出長度最長的演唱會紀錄；日前演唱會總召李建復翻出一張手機中的舊照，是1981年時鄭怡與馬宜中、王新蓮在松山機場外合拍的宣傳照，當時發行三人同名專輯《鄭怡/王新蓮/馬宜中》，喚起大家回憶。

照片中鄭怡穿著寬版褲搭白T恤與側背小包有著休閒時髦感，而中間的王新蓮一頭俐落的短髮穿著Polo衫搭配短褲與半統襪，是運動風代表，而馬宜中則穿著白上衣與水藍色長裙展現清新氣質；這次為民歌開唱，久違的三位好友日前相約在松山機場再拍一張2020版的合照，時隔近40年雖機場早已翻修更新，但對於三人來說仍是充滿青春回憶的地點，鄭怡同樣穿著牛仔褲白T恤，王新蓮頂著招牌短髮，馬宜中笑說在家中找不到長裙只好穿窄裙來，當時因為三位女孩參加金韻獎後共同出了多張專輯，累積深厚情感直到今日。

三位好姊妹一見面話匣子不斷，回想起當初19歲出專輯共同四處巡演，家住高雄的馬宜中每每成為大家最愛的寄宿的地點，除了是王新蓮、鄭怡的指定住宿，李建復、李壽全等人都曾來住宿吃飯，馬宜中笑說自己家就像新格唱片高雄分公司，而鄭怡則回憶到當年唱片公司有舉辦烤肉趴，身為金韻獎第三屆的學妹們看第一、二屆學長姊總是充滿崇拜，是大家心中偶像，但最讓自己印象深刻就是學長李建復白馬王子般的形象吸引許多學妹愛慕，王新蓮也笑著附和著說沒錯當年的王子情結，而馬宜中則回憶說自己當年要錄第一首作品到錄音室，沒想到就點燃了自己和老公吳明華的情緣，當時一到錄音室就看到兩位民歌手譚荃中、吳明華在玻璃窗內唱著《來唱家鄉的歌》，讓從來沒錄音過的自己大開眼界，當時鄭怡也在場，還邀約吳明華參加台大校慶活動，沒想到吳明華婉拒說要來探班自己錄音，兩人的緣分因民歌而牽上。

馬宜中、王新蓮、鄭怡相隔近40年日前重返松山機場合照。（中華音樂人交流協會提供）

(中時 )