新增2例境外移入確診！中央流行疫情指揮中心指出，其中一名是菲律賓籍的孕婦，經確診後，新生兒立刻列入接觸者。陳時中表示，母子均安，但接下來會替該新生兒安排採檢。

指揮中心表示，案497與家人於8月29日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前3日內檢驗結果為陰性，8月30日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性，於集中檢疫所檢疫期間，9月10日因需緊急生產，由衛生單位協助安排送醫，待產前再次採檢，於今日確診。

案497這位孕婦是國內首起確診感染時又同時生產的個案，莊人祥表示，過去也有孕婦感染痊癒出院後才生產的案例，而這位孕婦搭機時是36周，在9月10日生產(於37週)，其實還在遇產期內，至於新生兒會不會有垂直感染的風險，擔心是否因為羊水吸入感染，今天會做檢驗。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據國外統計，孕婦感染新冠肺炎，導致新生兒感染的垂直感染機率3%。

目前這名新生兒還在等待檢驗結果，生物跡象穩定，住在隔離空間當中。目前母親生完已經住在隔離病房，不用擔心會傳染給其他醫護與病患。

至於哺乳，國際有長達半年研究，世衛組織認為，感染新冠肺炎的比例很低，不任為是傳染途徑，可以哺乳，但擔心不是乳汁，而是哺乳過程中感染給新生兒，因此必須避免近距離接觸以免飛沫傳染。

羅一鈞表示，孕婦是高風險群，會增加出現肺炎、相關併發症的機率也會有，但不會特別增加死亡率。

(中時 )