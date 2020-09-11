前立法院長王金平將代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，大陸官媒《央視》日昨在海峽兩岸節目解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，國民黨對此強烈抗議。不過，資深媒體人黃暐瀚直言，國民黨還沒去海峽論壇，一次被對岸、民進黨與台灣鄉民「看不起」，有必要嗎？如果國民黨有辦法做到3件事，這趟海峽論壇還可勉強不扣分。

黃暐瀚今在臉書發文表示，還沒學會怎麼當「在野黨」！在野黨什麼意思？不執政了，不管事了，只能監督，並尋求再次執政（或首次）的機會。國民黨像是個在野黨嗎？正當全民為了「萊豬」憤怒、擔心的時候，黨代表說要把故宮國寶拿回來，門票自己收，台下黨員，拍手叫好；正當大家看到口罩問題亂到不行，矇混進口，沒有標示，防護力難以判斷的時候，立委卻主動提說：「新店的黃金，也是國民黨的」。

「自己找話題引罵，幫民進黨紓解美豬跟口罩的壓力」，黃暐瀚感嘆，「有事嗎」？國寶為什麼叫國寶？媽寶為什麼是媽寶？還不懂嗎？媽寶是「媽的寶」，國寶是「國家的寶」，故宮國寶跟新店黃金，都是「當年國民政府從大陸帶來台灣」的，帶來的當下，就是「國家的」，不是「黨的」，過這麼多年，突然要把國寶當黨寶，還因此誤讓民眾忘記討論美豬口罩這些民進黨的燙手山芋，這叫在野黨嗎？

黃暐瀚更批評，尤其是海峽論壇。人都還沒出發，央視已經做節目，下標：「台海兵兇戰危，這人要來大陸求和」！大大揶揄了王金平與國民黨。說「這人」，是對王金平不尊重；講「求和」，更是對台灣團的輕蔑。

黃暐瀚感嘆，新北市長侯友宜說：「海峽論壇行之有年，是兩岸的民間交流」，說的不錯。但眼前兩岸關係緊繃，當家的是民進黨，國民黨卻眼巴巴的，擔心害怕ECFA斷線，擔心兩岸戰爭，要去「求和」。

黃暐瀚指出，一次被對岸、民進黨與台灣鄉民「看不起」，有必要嗎？再說一次，在野黨該做的，就兩件事，一是監督，二是努力執政。亂扯議題，偏離焦點，是「監督不力」；此刻去大陸「求和」，那是自我降低「再次執政」的機會。剛剛看到國民黨發了新聞稿，去抗議大陸小編，不痛不癢，講白了，一點用處都沒有。

黃暐瀚表示，非得要去，還真要令國人有感，可有三計：1 出席海峽論壇，言必稱中華民國，身必戴中華民國徽章。2 會談過程全部開放、開直播，以示國人。3 見到汪洋，不忘公開強調中華民國的主體性，並請對岸放棄對台動武，不要兵戎相向。辦得到嗎？若辦得到，就勉強可以「不扣分」，否則，這團還是別去了吧！

(中時新聞網)