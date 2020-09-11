高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬。（葉書宏攝）

高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬。（葉書宏攝）

高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬。（葉書宏攝）

高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬。（葉書宏攝）

高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬。（葉書宏攝）

加拿大籍男子顏柏萊2018年8月遭孫武生等嫌殺害棄屍於新北市永和河濱，高等法院法官曾德水今（11日）上午率隊，押解在押的孫武生、班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣前往現場模擬，由於4人供詞不同，曾德水多次訓斥孫嫌「講實話！」

永和分屍案進入高等法院二審，曾德水發現主嫌孫武生、班特、何傑生、吳宣4人供詞不同，加上各自供稱的行蹤及動線也有所出入，今（11日）上午率隊前往永和河濱現場模擬。

孫武生與班特在法警層層戒護下，戴著手銬、腳鐐前往永和棄屍現場，另外，交保的何傑生、吳宣則有律師陪同前來。何傑生為最早抵達現場的嫌犯，他向媒體大吐苦水，自己本來很喜歡台灣，但因為這件事對台灣很失望，便不再多言。

模擬過程約耗時近2小時，孫武生聲稱，自己在施放煙火的地方待了3個小時，但隨即又再度改口。也讓曾德水一度要翻譯向孫武生強調要「講實話！」

此外，模擬過程中也傳訊張姓證人到場指證，他當時正在棄屍處附近約150公尺釣魚，有聽聞物品丟落水中的聲音，發現孫武生、班特快速離開。曾德水指示，在附近土地公廟製作筆錄，進一步釐清4嫌說法。

(中時 )