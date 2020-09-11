香港國泰航空周五宣布，將不再為其主要業務向政府申請就業補貼。而此舉將使國泰航空得以對旗下公司進行裁員。

然而國泰航空已經為其廉航香港快運、香港航空、貨運站、香港機場服務和國泰航空餐飲服務提出申請。該金融支援也保障了9月到11月的工作。

國泰航空至今已獲港府50億美元的紓困支援，至今免於大規模裁員，但是該集團警告，正在檢視其商業模式的各面向，預計在第四季出現結果。

國泰航空在去年底於全球擁有約2.7萬名員工，至今裁減約400名海外機組人員，並提供自願優退。

國泰航空總經理指出，將不可避免地調整航空規模，以應對旅遊市場的縮減。

新加坡航空在周四宣布裁減兩成人力，澳洲航空(Qantas Airways)亦宣布將刪減三成人力。與新加坡航空相同，國泰航空主力在國際航線，缺乏足夠的國內市場支撐。

旗下香港航空指出，八月和九月的客運量將為正常水準的8%，雖然貨運量需求強勁。

(時報資訊)