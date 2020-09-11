台股在美股再次重挫下，指數開盤走跌，在回補昨天跳空缺口後，獲得支撐，終場在台積電(2330)尾盤收高，以及美股期指上揚帶動，指數跌幅收斂，以12675.95點作收，僅下跌15.8點，跌幅0.12％，成交金額萎縮到1899.42億元。

分析師指出，美元指數短線雖然出現整理，但近期已經回升至月線之上，亞幣近期雖力守月線，但整體升值趨勢趨緩，後續若台幣無法轉升，不利資金行情。

外資動態部分，在台股現貨近期賣多於買，期貨未平倉多單也因為空單增加而降低，顯示外資近期對台股仍未積極偏多，本土投信持近期在櫃買市場減碼，整體融資則是在大盤整理過程中持續創高，法人中性，融資籌碼凌亂下，指數若無法克服下彎的月線，盤面整體震盪將加大。

今天收周線，本周周線上漲38點，周K線收紅，且下影線長達165點，顯示逢低承接力道強，但周量是呈現價漲量縮，加上周KD指標仍維持交叉往下，仍維持高檔修正格局。

櫃買指數今天收在164.17點，下跌0.94點，跌幅0.57％，成交金額499.88億元。周線收黑，跌幅1.42％，中小型股短線似乎出現本土資金提前季底結帳，因此，大盤指數相對有撐，但中小型股壓力相對較大，操作更須留意。

(時報資訊)