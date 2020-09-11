總統府前發言人丁允恭昨(10日)被周刊踢爆混亂情史，曾任記者的前女友Y女跳出，控訴丁用情不專、逼迫墮胎、將辦公室當砲房等行徑。音樂人許常德昨在《新聞挖挖哇》分享他認為丁允恭靠3招，才讓Y女越陷越深，就算牙齒不整齊也沒關係，其一就是溫情攻勢。

Y女近日向媒體爆料為丁允恭墮胎3次，令外界都十分好奇Y女為何不在第一次墮胎時就分手？名醫黃宥嘉也在節目上無法置信若男友擺明不娶、不要小孩，為何Y女仍願意維持關係，許常德則說丁允恭身為政治圈的人，交往時應該會經過複雜思考，不管是熟女或是沒經驗的女生都有可能掉進去，第一招就是讓對方認為「他跟妳是一起打拚的」。

許常德說，Y女和丁允恭身處於複雜行業，交往過程中應該會灌女方迷湯，讓Y女認為兩人雖然周遭很複雜，還是可以一起去追求純潔的愛情，其次丁允恭應該明白女生大多是重感覺的動物，「陷在愛情的女生，是因為某一個點打動了她，譬如說可能今天幫妳買一杯咖啡，就有機會擄獲對方的心，為什麼？在這忙碌的過程中，或她的前一段感情遇到什麼樣一個感覺，就有可能溫暖的打動妳，因為女生哪是在看外表的」。

許常德打趣說，若一個女生陷入了，「那時候眼睛再睜開，看到你的外表，即使牙齒沒有一顆整齊的，她都無所謂」。最後為確認關係和保護自己，丁允恭選擇說狠話，告訴對方界線，僅是為讓女方知道「妳頂多只能這樣而已」，而女方為測試雙方的愛，才會不惜懷孕想知道男方有沒有關心她，而在此事件中，這份愛因多次仇恨累積，最終導致「翻船」曝光。

(中時新聞網)