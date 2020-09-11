李霈瑜（左）和林柏宏主演的《大債時代》將在高雄電影節特別放映第一集。（雄影提供）

邱志宇（左）和姚愛寗在《戀愛好好說》有精彩對手戲。（雄影提供）

2020高雄電影節11日公布「台灣越界」及「高雄焦點」精彩片單，多部台灣長片短片將首次對外曝光，其中「高雄拍」短片強檔不斷，吳朋奉、高山峰、江常輝、潘之敏、潘親御、王可元、黃冠智在主演作品中都有精采演出；而「台灣越界」單元將放映多部首次曝光的長片作品，包括黃河飾演命案現場清理員的療癒之作《人生清理員》，集結姚愛寗、邱志宇、余佩真等新銳演員橫跨三國的愛情故事《戀愛好好說》，以及林柏宏、大霈和張書豪主演的電視劇《大債時代》等。

今年雄影將世界首映6部精彩短片，曾拍攝《粗工阿全》關注社會底層人物的朱平導演，新片《降河洄游》邀請吳朋奉、太保、潘親御、廖欽亮、黃冠智等演員演出，描寫從事養殖漁業漁民們為利益糾葛而發生衝突，吳朋奉在片中生動演繹鄉村漁民的生活樣貌和內心糾葛，展現精湛演技；《無法辯護》導演曹仕翰的最新短片《貓與蒼蠅》邀請《大佛普拉斯》主角莊益增與潘之敏飾演顧船人和精障女子，呈現漁港不為人知的社會角落。

郭尚興導演的《輕鬆搖擺》邀請高山峰和江常輝飾演一對同志配偶，透過發生在兩人兒子身上的遭遇，呈現同婚在台合法化後的社會氛圍；在《沒有網路的一天》中，王可元飾演的電腦宅男某晚遭遇全城網路大斷線，頓失依靠的他決心走出家門，尋找同天宣布即將退出直播平台的網紅少女；《魚路》以奇幻視角講述一位遭逢妻子自殺的老漁夫，在孤身面對荒涼的世界時，所開啟的旅程；而改編自真實事件的《獸徑》，則描述森林警察和非法移工之間，複雜難解的生存處境。

網羅年度台灣新片的「台灣越界」單元，今年將有多部作品在高雄電影節舉辦世界首映，像甫獲得台北電影獎肯定的陳大璞導演，繼《老師，你會不會回來？》後與「果陀娛樂」首度合作帶來暖心新作《人生清理員》，邀請台北電影獎影帝黃河及潘親御、陳婉婷、林意箴、潘綱大等實力派新秀共同演出，以命案現場清理員為題材，透過一次次清掃命案現場的過程，既整理了死者家屬的心靈，也療癒主人翁內心深埋的傷痛。

曾獲得金馬獎肯定的郭珍弟導演，最新劇情長片《戀愛好好說》將在高雄電影節放映「2020愛你愛你場」，透過發生在台灣、日本、馬來西亞3個國家的故事，開展出愛情的全新視角，姚愛寗、邱志宇、余佩真和「銀杏BOYZ」主唱峯田和伸詮釋為情所困的當代男女，既撩人又療癒；由《馗降：粽邪2》導演廖士涵執導的《大債時代》，將於明年正式上映，高雄電影節觀眾有機會在影展期間搶先觀賞第一集，該片由林柏宏、張書豪、李霈瑜等人主演，打造雜揉社會寫實風格的都會類型劇，以當代青年負債議題為題，精準呈現台灣當代社會的面貌。

(中時 )