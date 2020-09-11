由林心如擔任總製作人並主演的原創影集《華燈初上》，今(11)日於世新大學舉行開鏡記者會，同劇演員楊謹華、謝欣穎、劉品言與郭雪芙等人皆出席亮相。(攝影/吳松翰)

知名藝人林心如在戲劇表現傑出亮眼，製作並演出金鐘獎劇作《16個夏天》等多部知名作品，近年來她重返校園進修，盼習得學術知識，因此報讀世新大學上海碩士在職專班，目前則為碩二生，談到就學動機，直言是來自於「學姊」徐若瑄的推薦，旁聽之後立刻報名。

由林心如擔任總製作人並主演的原創影集《華燈初上》，今(11)日於世新大學舉行開鏡記者會，同劇演員楊謹華、謝欣穎、劉品言與郭雪芙等人皆出席亮相。

林心如在會後接受媒體採訪時，特別提到報讀世新碩專班的動機，直說從影多年，希望能充實自己，3年前看到徐若瑄就讀該班，每周從新加坡飛到上海上課，深受啟發，而她也希望能多學習與本行相關的傳播管理等學術知識，在一次隨徐若瑄到班旁聽後，便直接報名；就學後，現在還擔任學生會會長。

林心如提到，她現在是碩二生，這半年因為疫情，無法到上海上課，大多只能透過線上教學，不過近來國內疫情趨緩，因此在台北校本部就學，今天中午記者會結束後，直接在學校裡上課。

世新大學上海碩士在職專班星光熠熠，學員包含資深演員寇世勳、劉德凱，以及歌手伍思凱、主持人曹啟泰等人。談到上課時，老師是否會特別照顧「明星學生」，林心如則說，老師對於同學們一視同仁，而且班上許多同學是大老闆或高階主管，年齡差距大，甚至有同學已高齡70歲，都來自不同領域，因此她上課很低調，並笑說很怕與老師對到眼。

針對近年來台灣影劇產業發展不理想，仍依舊推出原創鉅作，林心如說，乃出自對戲劇的熱愛、熱忱，「不能因為市場不好就不做，逆勢情況下，還是可以有好作品」，而《華燈初上》也將在世新大學取景，讓影劇與高教連結，進行產學合作，如有需要，不排除後期將會邀請學生擔任演員。

林心如也談及從演員轉為擔任製作人的過程，坦言演員很受保護，只要面對導演，製作人則是要八面玲瓏，除了戲劇內容之外，更要與資方斡旋與協調，要能屈能伸。

(旺報 )