亞洲藏壽司（2754）將在9月17日掛牌上櫃，新股11日抽籤，但是抽中1張保守估計可以賺上23萬元，引發51萬人瘋搶。金管會主委黃天牧11日指出，藏壽司選擇在台灣上櫃對於資本市場是好的發展，「樂觀其成」，但他也提醒投資人，任何投資都有風險，要審慎觀察公司前景、注意投資風險。至於有沒有蜜月行情，他不去定義。

黃天牧表示，藏壽司在台灣大家都很熟悉，其母公司在日本上市，另一家在美國子公司也在那斯達克（NASDAQ）上市，該公司負責人會選擇在台灣子公司上櫃，主要著眼於台灣發展的潛力，也宣示會繼續朝大中華、東南亞地區發展，希望透過上櫃讓員工共享公司成長果實，對台灣資本市場有好發展。

至於藏壽司的股價飆漲，黃天牧表示，是不是蜜月行情他無法評論，但是投資人投資任何股票都有風險，必須要審慎評估，股價漲跌由市場決定。

亞洲藏壽司預計在9月中旬掛牌上櫃， 11日舉行抽籤，推升股價早盤衝上最高292.5元，經證交所統計，全台共有逾51.1萬件申購，中籤率僅0.3％，依據昨日收盤股價計算，中籤幸運兒有機會賺進約23萬元價差。

藏壽司將在9月17日上櫃，公開申購價55元，抽中藏壽司股票的投資人，結果由證券戶通知，花5.5萬即可買到1張股票。

(工商 )