日前包含民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，今天包含立委邱顯智表示，說開了很多次公聽會，邀請衛福部出席但都不來，陳時中今天回覆：未來公聽會的話我們會派員出席。

日前陳時中回覆對於沒有出席相關公聽會，是因為沒有收到回覆報告，媒體詢問，若往後有其他單位也有舉辦公聽會部長會不會出席？

陳時中表示，未來公聽會的話我們會派員出席。接著就說不再回應美豬問題，希望只聚焦疫情。

(中時 )