衛福部不出席美豬公聽會惹議 陳時中：未來會派員 14:442020/09/11 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前包含民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，今天包含立委邱顯智表示，說開了很多次公聽會，邀請衛福部出席但都不來，陳時中今天回覆：未來公聽會的話我們會派員出席。 日前陳時中回覆對於沒有出席相關公聽會，是因為沒有收到回覆報告，媒體詢問，若往後有其他單位也有舉辦公聽會部長會不會出席？ 陳時中表示，未來公聽會的話我們會派員出席。接著就說不再回應美豬問題，希望只聚焦疫情。 (中時 ) #美豬公聽會 #出席 #陳時中 #衛福部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東營養午餐 只用國產豬 04:102020/09/11 地方新聞 網軍應抵制吃萊豬 04:102020/09/11 時論廣場 國民黨動員新北市民 對抗美豬牛 04:102020/09/11 地方新聞 藍批對瘦肉精美豬管制無信心 政院：會準備完全 13:212020/09/11 政治 美國務院次卿克拉奇 將來台 04:102020/09/11 財經要聞 動靜樂團小無今擁5億身家 04:102020/09/11 娛樂新聞 台美洽簽雙邊貿易協定 吳釗燮：正是時候 03:142020/09/11 政治 批綠擋不了美國壓力 國民黨周末全台拚食安公投連署 12:052020/09/11 政治 中職》引用補述規則3.25 聯盟認定陳家駒違規 13:442020/09/11 體育 國民黨三張圖狠酸陳時中「今是昨非」 網吐槽：走鐘了 10:422020/09/11 政治 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 時事 國小兒偷存錢牽媽媽去「神祕地」 她一看淚崩：沒白養你 - 生活 9月還有4個颱風？彭啟明提醒「秋颱路徑多變又強」：別僥倖 - 生活 嘉義市安心旅遊再補助1500萬元 先搶先贏用完截止 - 生活 新增境外2罕見病例 一為菲籍孕婦一台男兩度確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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