國民黨宣布組團赴中國參加海峽論壇後，央視定調國民黨王金平前院長去海峽論壇此行程視為「求和」，民進黨發言人顏若芳今表示，明顯就是想要藉由給國民黨穿小鞋，貶低台灣的主權地位。但國民黨對於此羞辱言論，只以「中文造詣不佳」解釋，這樣捨棄自我尊嚴，對中國卑躬屈膝的軟Ｑ程度，令人無法苟同，仍要無視社會觀感，執意參與海峽論壇嗎？

顏若芳指出，就在國民黨宣布組團參與海峽論壇後，中國人民解放軍卻連續9日、10日進行大規模軍演，並有多架次軍機入侵我國的防空識別區。民進黨呼籲，國際社會應共同正視中國政府破壞區域安全穩定，公然入侵其他國家的防空識別區，做出挑釁行徑，已嚴重對區域、國際社會造成威脅的問題，也要正告北京當局，勿再當麻煩製造者，應自我克制近來的言語及軍事挑釁行為。

顏若芳表示，就在世界民主國家認清中國政府的戰狼性格，國民黨也該認清中國一邊以軍事恫嚇台灣人民，一邊用言語矮化我國國家主權，如此不友善、充滿敵意的態度，國民黨還要不顧尊嚴、背離台灣社會民意，仍執意以卑躬屈膝的姿態，組團到中國參加海峽論壇嗎？

(中時 )