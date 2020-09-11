已經邁入第16年的關子嶺溫泉美食節，即將於9月19日至10月31日舉辦，19日晚上6點於寶泉橋溫泉公園熱鬧開幕，今年的祈福夜巡，有火王爺與大鵬金翅鳥2座大型主燈外，新增19座造型小花燈，開放民眾報名體驗當花燈手一起巡行。

台南市府11日於民治市政中心舉行溫泉節美食記者會，特別邀請新進國小8位學童擔任小火王爺、小金翅鳥等2座兒童花燈手，將開幕日當天的御迎燈、祭典太鼓，迷你版夜巡盛況帶到記者會現場，氣氛相當熱鬧。

2020關子嶺溫泉美食節即將於9月19日至10月31日舉辦，19日晚上6點於寶泉橋溫泉公園熱鬧開幕，開放民眾報名體驗當花燈手一起巡行。（劉秀芬攝）

黃偉哲表示，關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，一直以來都是台南推廣的重點景區，由關子嶺溫泉美食節舉辦邁入第16年可見其重要性。

2020關子嶺溫泉美食節即將於9月19日至10月31日舉辦，19日晚上6點於寶泉橋溫泉公園熱鬧開幕，今年的祈福夜巡，有火王爺與大鵬金翅鳥2座大型主燈外，新增19座造型小花燈。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

黃偉哲說，現在雖然還沒有特別的冷，但是關子嶺溫泉美食節已經非常非常的熱了，歡迎大家一起來關子嶺吃美食、泡溫泉、穿浴衣參加火王爺夜祭，且不管是用三倍券或農遊券，不管是用現金或刷卡、通通都可以參加抽獎，頭獎是一戶房子，歡迎來台南，歡迎來關子嶺，保證值回票價。

台南市觀旅局長郭貞貞說明，今年開幕當天的巡行有火王爺與大鵬金翅鳥2座大型主燈外，首次結合溫泉業者與民眾出資新增19座造型花燈，讓活動更具在地性及獨特性，並安排6台無人機於開幕時空中巡弋及噴射彩色煙幕，讓關子嶺不只地面花燈吸睛，空中也亮眼。

其次，為與業者一起振興觀光，特別延長活動辦理期程為1.5個月，更加碼包含10／17關嶺光影樂園、10／24復古約會派對、10／31萬聖主題活動等3場次的主題活動，再加上假日市集與浴衣體驗，此時上山泡湯、嘗桶仔雞、品東山咖啡正當時。

(中時 )