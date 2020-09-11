農曆7月傳說，入夜陰氣最盛，是好兄弟「活動時間」；台中市邱姓男子9日凌晨2時，在北屯區復興橋公車站牌等公車，嚇到路人趕緊報警，3個小時後在車站後方山中小徑找到人，一度被人懷疑是「魔神仔」牽引，警方調查，邱男罹患思覺失調症，需按時服藥，聯絡家人帶回。

東山派出所警員指出，當時摸黑進入山區突見邱男，邱不理會員警呼喊，頭不回、一直往前走，最後被拉住制止前進；楊登嵙說，曾發生有人走到山洞，即不見蹤影，彷彿從人間蒸發，類似進到「冥界時空門」，在某個時間點門一打開，一旦進入關上門道，立即消失。

民俗專家楊登嵙指出，農曆7月盡量避免深夜外出，因為是陰氣最盛的時候，「小心夜路走多，會遇到好兄弟！」發生的時間，通常在「未時到寅時」，墳場、靈骨塔、醫院、樹林、荒廢地，陰氣易匯集；另「山上氣候不良及起霧」，入山者迷路及獨自1人，容易發生危險。

「紅衣小女孩」鬼故事傳說，增添大坑神秘色彩，有人懷疑，邱男會離奇失蹤，應被「魔神仔」「牽引」，才獨自1人在半夜精神不佳時、迷糊走往住家附近山區迷路；但有精神科醫師指出，思覺失調症患者，易產生幻聽、幻覺，因此才跟著幻覺走，較易發生墜落意外。

(中時 )