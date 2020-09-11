康軒董事長挨罰百萬 陳時中：有違規就嚴懲 14:482020/09/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 康軒文教集團董事長李萬吉。（中時資料照 王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康軒文教集團董事長李萬吉日前從大陸返回台灣後，未依規定進行居家檢疫，擅自外出赴公司開會，挨罰100萬。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若有發現類似的違規情況就需要檢舉，會嚴懲不貸。 李萬吉被發現落跑後，遭安排集中檢疫並罰款，新北市衛生局原開罰50萬元，但後來發現他落跑次數高達6次，改罰100萬。 陳時中表示，對於居家檢疫前端常是道高一尺，魔高一丈，但到了後端就會法網恢恢。前端要做好，後端也要做好，發現這樣的情況就檢舉，嚴懲不貸。 康軒老闆說謊！居檢3天跑出去６次 新北改開罰100萬 (中時 ) #康軒董事長 #罰款 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛福部不出席美豬公聽會惹議 陳時中：未來會派員 14:442020/09/11 生活 航太年會首來台 高雄拚國際盃 04:102020/09/11 地方新聞 實名制口罩17日起全標MD、MIT 已預購者可延後領取 14:252020/09/11 生活 王婉諭打臉陳時中 肉品查驗才4趴 04:102020/09/11 政治要聞 中職》旁聽聯盟說明 劉志威：公信力不要口頭喊喊 14:122020/09/11 體育 鬼月後遺症 失智症婦半夜敲門住戶以為遇到阿飄 12:312020/09/11 社會 中信銀海外又中槍踩雷 總座陳佳文說話了！ 11:382020/09/11 財經 藍委強占議場處罰結果出爐！支付41萬修繕費用 12:122020/09/11 政治 國民黨三張圖狠酸陳時中「今是昨非」 網吐槽：走鐘了 10:422020/09/11 政治 防範空氣汙染 苗縣府、地方公所不同調 09:182020/09/11 寶島 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 時事 國小兒偷存錢牽媽媽去「神祕地」 她一看淚崩：沒白養你 - 生活 嘉義市安心旅遊再補助1500萬元 先搶先贏用完截止 - 生活 9月還有4個颱風？彭啟明提醒「秋颱路徑多變又強」：別僥倖 - 生活 新增境外2罕見病例 一為菲籍孕婦一台男兩度確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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