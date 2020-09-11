康軒文教集團董事長李萬吉日前從大陸返回台灣後，未依規定進行居家檢疫，擅自外出赴公司開會，挨罰100萬。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若有發現類似的違規情況就需要檢舉，會嚴懲不貸。

李萬吉被發現落跑後，遭安排集中檢疫並罰款，新北市衛生局原開罰50萬元，但後來發現他落跑次數高達6次，改罰100萬。

陳時中表示，對於居家檢疫前端常是道高一尺，魔高一丈，但到了後端就會法網恢恢。前端要做好，後端也要做好，發現這樣的情況就檢舉，嚴懲不貸。

(中時 )