美系外資針出具最新研究報告，看好智邦(2345)在400G交換器走向白牌趨勢，加上智慧網卡(smart NIC)市場的興起，都將扮演其長線營運動力，首評智邦加碼評等、目標價280元。

美系外資表示，在居家辦公、遠距教學等趨勢帶動下，帶動頻寬升級趨勢，加上智邦近期的股價修正，更提供一個很恰當的切入點，儘管目前因為疫情導致部分大規模的400G大型部屬遞延，但是相信該趨勢到2021年都將恢復，隨著5G的帶動，不論是在數據通信或電信市場，傳輸速度提升都值得期待，其中數據通信領域成長速度快，預估至2023年前，每年成長性介於21～24%間，表現更勝電信區塊。

美系外資表示，業者為降低成本，白牌趨勢持續加速，並且在電信市場中也可能出現，估計白牌數據通信交換機市場總量將在2020年至2023年間明顯成長，智邦有七成營收來自白牌交換機，居業界領導地位，在白牌交換器潛在成長空間下，該趨勢對智邦有利，首評智邦加碼評等、目標價280元。

美系外資也預估，數據通信交換機是智邦未來三年營收成長的主力動力，預估至2023年，年複合成長率達32%，營收貢獻比重達58%，預估智邦2021年每股獲利達11.52元，年增近三成，2022年EPS成長至14.26元。

此外，美系外資也點出智慧網卡(smart NIC)的興起，其成為一種從伺服器上卸載某些計算任務，節省CPU內核的計算能力，亞馬孫是該領域的先驅，其他超大規模產品也在緊隨其後，智邦也在此領域有所耕耘，目前智邦smartNIC占比營收約10%。

(時報資訊)