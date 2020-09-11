日本政府周五公布一項調查顯示，日本大型企業對7~9月的商業信心首次在今年轉為正面，顯示企業正從新冠疫情衝擊的暴跌中逐漸復甦。

據財政部和內閣辦公室餐與的調查數據，資本在10億日圓(約940萬美元)以上的企業，其第二財季(7~9月)的信心指數來到正數2.0，優於前一季度的負數47.6。

據每日新聞報導，該指數的計算，為將回報改善的企業占比，減去回報惡化企業的占比。

該指數預測，在10~12月的季度，指數將稍進步，來到正的2.9。

(時報資訊)