《國際經濟》日本大型企業商業信心 本季度轉為正數 14:492020/09/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府周五公布一項調查顯示，日本大型企業對7~9月的商業信心首次在今年轉為正面，顯示企業正從新冠疫情衝擊的暴跌中逐漸復甦。 據財政部和內閣辦公室餐與的調查數據，資本在10億日圓(約940萬美元)以上的企業，其第二財季(7~9月)的信心指數來到正數2.0，優於前一季度的負數47.6。 據每日新聞報導，該指數的計算，為將回報改善的企業占比，減去回報惡化企業的占比。 該指數預測，在10~12月的季度，指數將稍進步，來到正的2.9。 (時報資訊) #指數 #商業 #正數 #回報 #信心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》美制裁華為 台日韓痛失8千億 07:062020/09/11 政治 《日股》東京降低警示＋美指期上揚 日經翻紅走強 12:162020/09/11 財經 《國際經濟》路透調查：日企希望菅義偉擔任首相 減少政策變動 11:082020/09/11 財經 美制裁華為 台日韓痛失8千億 04:102020/09/11 財經焦點 新冠疫情爆發 大陸經濟超英趕美不是夢 13:202020/09/11 財經 麗清8月淡季營收月減 新車款訂單量帶動營收成長動能 11:382020/09/11 財經 騰訊擬砸100億 助中小企業數位升級 04:102020/09/11 全球財經 新潤興業營運穩健成長 揮軍林口新市鎮 推中小坪數攻佔住商買盤 12:002020/09/11 房市新訊 陸港觀盤－內需強勁帶動走勢 A股後市可期 04:102020/09/11 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－關注歐洲央行、聯準會動向 04:102020/09/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 《科技》綠能制度不友善、2025達標impossible 太陽能4強下午記者會 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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