案498台男是否為二度感染？是疫情記者會受闗注的焦點。中央流行疫情指揮中心表示，案498是否為二度感染，目前沒辦法排除，要跟他上次在菲律賓病毒的培養來做對照，才能證實是否為二次感染。發言人莊人祥說，之前曾有個案感染後80多天後仍驗出陽性，因此也無法排除先前感染的病毒留存至今。

至於案498感染源，指揮中心認為，機場採檢的陰性也有可能是偽陰性，另一個可能是登機前3天驗出來陰性，或是進到台灣任何地方感染也有可能，但他第10天確診，雖然台灣平均潛伏期為3到5天，但他是第10天確診，還是在潛伏期之內。

案498是今年1月赴菲律賓工作，7/14出現發燒、乾咳及背痛症狀，於菲律賓當地就醫及採檢，結果為陽性，經治療後分別於 7/31 及 8/7 兩次採檢結果皆為陰性，8/8 出院，迄今無不適症狀。個案9/9自菲律賓返國，入境時由檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機前後二排座位無其他旅客，同班機機組員 11 人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

(中時新聞網)